Nations League: Camavinga will Ronaldo-Trikot nicht waschen

Immerhin traf der 17-Jährige mit Portugals Cristiano Ronaldo sein Idol und bekam sogar dessen Trikot. Camavinga freute sich darüber so sehr, dass er nun bei Snapchat in den Sozialen Medien ankündigte: "Ich werde das Shirt nicht waschen."

SPORT1 präsentiert die 15 größten Wunderkinder des Sports

ERLING HAALAND (Fußball): Der 19-Jährige hat in der laufenden Saison bereits 40 Tore in 30 Spielen erzielt. Dabei zeigte er bereits mit neun Treffern in der Bundesliga, dass er auch in den Top-Ligen dieser Welt treffsicher ist. Einige Experten sehen in ihm bereits den legitimen Nachfolger von Cristiano Ronaldo © Getty Images

ZION WILLIAMSON (Basketball): Bereits seit seiner Highschool-Zeit steht der 19 Jahre alte US-Amerikaner im Fokus der Öffentlichkeit. Eine Knieverletzung bremste Zion lange aus, doch nun sorgt er seit einem Monat für Furore und hat bereits zahlreiche Meilensteine gesammelt. Er könnte in den kommenden Jahren das Gesicht der Liga werden © Getty Images

COCO GAUFF (Tennis): Mit gerade einmal 15 Jahren gilt Gauff bereits als der kommende Tennis-Superstar. Die US-Amerikanerin hat schon einen Titel auf der WTA-Tour in Linz eingeheimst und stand bei zwei Grand-Slam-Turnieren im Achtelfinale. Mit Naomi Osaka und Venus Williams (2x) hat sie bereits zwei große Namen der Szene geschlagen © Getty Images

BENEDETTA PILATO (Schwimmen): Mit gerade einmal 14 Jahren hat Pilato bei der WM 2019 Silber über 50 Meter Brust gewonnen. Zudem ist ihre Bestzeit über diese Distanz schneller als der aktuell gültige deutsche Rekord. Auch in diesem Jahr hat die Italienerin bereits mit ihren Leistungen für Aufsehen gesorgt © Getty Images

TOMOKAZU HARIMOTO (Tischtennis): Im Alter von zwei Jahren fing Harimoto mit Tischtennis an. Er ist der jüngste Junioren-Weltmeister aller Zeiten und erreichte bereits mit 13 Jahren ein Finale der World-Tour-Serie. Im Januar des vergangenen Jahres stand er auf Rang drei der Weltrangliste und hat unter anderem auch Timo Boll schon geschlagen © Getty Images

FRIDA KARLSSON (Langlauf): In Schweden ist die 20-Jährige schon jetzt ein Aushängeschild. Bei der WM 2019 gewinnt sie Silber über die zehn Kilometer. Beim Massenstart über 30 km holt sie im März 2020 in Oslo über eine Minute auf Megastar Therese Johaug auf und gewinnt den Zielsprint. Sie könnte das Gesicht des Langlauf-Sports werden und Norwegens Dominanz durchbrechen © Getty Images

ALICE ROBINSON (Ski Alpin): Aus dem fernen Neuseeland haben noch nicht viele Skifahrerinnen den Weg in den Weltcup gefunden, doch Robinson ist dies gelungen. Ihren größten Coup feierte sie 2019 beim Saisonauftakt in Sölden, als sie den Riesenslalom gewann. Insgesamt stand sie bereits drei Mal auf dem Podest © Getty Images

ARMAND DUPLANTIS (Leichtathletik): Der schwedische Überflieger könnte das neue Gesicht der Leichtathletik werden. Schon zweimal hat der 20-Jährige den Stabhochsprung-Weltrekord verbessert. Bereits mit 13 Jahren hielt er sieben Weltrekorde in verschiedenen Altersklassen © Getty Images

REMCO EVENEPOEL (Radsport): In seiner belgischen Heimat wird er als neuer Eddy Merckx gefeiert. Evenepoel stammt aus einer Radsportfamilie, schon sein Vater war Radprofi. Mit fünf Jahren trat Evenepoel aber zunächst gegen Ball und kam erst 2017, mit 17 Jahren zum Radsport. In den ersten 18 Monaten gelangen ihm 34 Siege in 44 Junioren-Rennen. In einem Straßenrennen siegte er mit 9:44 Minuten Vorsprung © Getty Images

JORGE PRADO (Motocross): Der Spanier startete seine Motocross-Karriere mit sieben Jahren und feierte 2016 seinen ersten Sieg bei einem Profi-Rennen. Zwei Jahre später setzte er sich erstmals die Weltmeister-Krone auf. Inzwischen darf sich der 19-Jährige sogar zweimaliger Weltmeister nennen. Nebenbei ist Prado auch ein starker Schwimmer, der schon einmal galizischer Meister wurde © Getty Images

OLEKSEIJ SEREDA (Turmspringen): Mit gerade einmal 13 Jahren holte der Ukrainer im Jahr 2019 Gold vom 10-Meter-Turm bei der Europameisterschaft. Zusätzlich holte er im Synchronspringen noch Silber. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er das neue Aushängeschild des Turmspringens © Getty Images

LEIGHTON BENNETT (Darts): Der 15-Jährige mit dem Spitznamen "Boom Boom" rückte durch einen Sieg über Phil Taylor ins Rampenlicht. Daneben ist Bennett vor allem als jüngster Spieler bei der BDO-WM bekannt geworden. Mit 14 Jahren holte er sich außerdem den Titel bei der Jugend-WM der BDO. Auch PDC-WM-Teilnehmer Ricky Evans schlug er schon © Getty Images

CHLOE KIM (Snowboard): Im zarten Alter von 17 Jahren hatte Kim bereits das vermeintlich Größte im Sport erreicht. In Pyeongchang holte sie Gold in der Halfpipe. Zudem hat sie bereits fünf Mal den Titel bei den X-Games geholt. Sie ist die erste Snowboarderin, die bei allen vier Major Events den Titel holte. In der aktuellen Saison pausiert sie allerdings, möchte aber im kommenden Jahr wieder angreifen © Getty Images

EBRAR KARAKURT (r.) (Volleyball): Die türkische Nationalspielerin besitzt mit 1,96 Meter Gardemaß für die Position der Diagonalangreiferin und gilt als absolutes Ausnahmetalent im Weltvolleyball. Kann auch auf der Mitte spielen. Mit der Nationalmannschaft hat sie bereits EM-Silber gewonnen und auch Champions-League-Siegerin darf sie sich bereits nennen © Getty Images