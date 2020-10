NFL: Saints und Brees besiegen Chargers - Michael-Badgley-Fehlschuss bringt Overtime-Thriller

Die New Orleans Saints kommen im Monday Night Game der NFL zu einem glücklichen Sieg gegen die Chargers - auch wegen eines Fehlschusses. Drew Brees glänzt.

Riesendusel für New Orleans im Monday Night Game der NFL: ( Hier zum NFL-Spielplan 2020/21 )

Dank eines vor allem in der Schlussphase überragenden Drew Brees und einer gehörigen Portion Glück haben die Saints im Duell mit den Los Angeles Chargers einen 30:27 (3:6, 7:14, 3:0, 14:7, 3:0)-Sieg in der Overtime davongetragen.

Mitentscheidend war am Ende auch ein Fehlschuss von Michael Badgley: Der Kicker der Chargers hatte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den Sieg bereits vor Augen, traf dabei aber nur das Aluminium.

Mehr noch: Brees, der Pässe für nur 325 Yards Raumgewinn an den Mann brachte, gelang es überdies erstmals seit 2009 und zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere, einen 17-Punkte-Rückstand noch in einen Sieg zu drehen.