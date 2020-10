Eintracht Frankfurt: Adi Hütter setzt auf Achse, statt einem Leader

C. Michel

Gegen Borussia Mönchengladbach gab es gerade die vierte Niederlage in Serie, der Abstiegskampf drohte vor der Partie beim FC Bayern München und Sky -Experte Lothar Matthäus stellte alarmiert fest: "Da gibt es keine Spieler, die das Heft des Handelns in die Hand nehmen."

Damit traf der Rekordnationalspieler durchaus den Nerv eines Teils der Anhängerschaft. Als Sinnbild für den Begriff "Leitwolf" steht für die Fans seit zwei Jahren ein Name: Kevin-Prince Boateng.

Eintracht hat keinen Leader wie Boateng

Der 33-Jährige führte die Eintracht 2018 zum triumphalen DFB-Pokal-Sieg gegen den FC Bayern München, er riss Mannschaft und Fans mit seiner Art und Weise mit. Angst? Zurückstecken? So etwas gibt es beim inzwischen für den Berlusconi-Klub Monza tätigen Mittelfeldspieler nicht.

Adi Hütter stellte zuletzt bei der Vorstellung seiner auf drei Jahre angelegten Werbepartnerschaft mit dem Tiroler Wärmepumpenhersteller "iDM" im österreichischen Restaurant "Lohninger" in Frankfurt-Sachsenhausen auf Nachfrage von SPORT1 fest: "Wir haben keinen klaren Leader wie Boateng."

Er habe sich bewusst dafür entschieden, die "Verantwortung auf mehrere Schultern" zu verteilen: "Wir haben nicht diesen einen absoluten Leader. In der jetzigen Konstellation funktioniert das aber sehr gut."

Hütter setzt auf eine Achse

In der Tat gelang der Turnaround auch ohne den Typen Boateng. Saisonübergreifend holten die Frankfurter starke 24 von 33 möglichen Punkten aus den vergangenen elf Bundesligapartien.

Ein Vorteil für den guten Start in die neue Spielzeit war sicherlich auch der in diesem Sommer ausgebliebene große Umbruch. Mit Gelson Fernandes, Jonathan de Guzman und Marco Russ sind zwar drei erfahrene Akteure nicht mehr da. Doch der sportliche Wert des Trios war am Ende nur noch begrenzt da, die Führung bezog sich eher auf die Kabine.