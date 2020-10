Jürgen Klopp schreibt rührenden Brief an elfjährigen Liverpool-Fan

Jürgen Klopp hat einem elfjährigen Fan, der Angst vor dem Schulwechsel hat, in einem rührenden Brief Mut zugesprochen. Der Liverpool-Coach spricht über seine Ängste.

Klopp: "Ich bekomme auch Angst"

"Wenn ich nur an die schlechten Momente denke, dann wäre ich nie so weit gekommen. Also sei positiv und denke an die schönen Zeiten, die noch kommen werden!"