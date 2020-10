Die größten aktiven Sportstars mit LeBron, Hamilton, Nadal, Federer

12. PLATZ – SERENA WILLIAMS:

11. PLATZ – MIKAELA SHIFFRIN:

10. PLATZ – SIMONE BILES:

9. PLATZ – NOVAK DJOKOVIC:

Der Serbe verschenkte zuletzt bei den US Open die große Chance auf seinen 18. Grand-Slam-Titel, als er nach einem Wutausbruch disqualifiziert wurde , in Paris chancenlos gegen Rafael Nadals Galaform. Dennoch weiter auf bestem Weg zu ewigen Rekorden.

8. PLATZ – TIGER WOODS:

Wenn man sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten mit Golf beschäftigt hat, ist man am Namen Woods nicht vorbeigekommen.

7. PLATZ – LEWIS HAMILTON:

6. PLATZ – TOM BRADY:

Der Quarterback prägte die NFL in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Brady gewann mit den New England Patriots, die er 2020 im Alter von 42 Jahren erstmals verließ und zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte, sechs Super Bowls.

5. PLATZ – RAFAEL NADAL:

4. PLATZ – CRISTIANO RONALDO:

3. PLATZ – LIONEL MESSI:

2. PLATZ – LEBRON JAMES:

1. PLATZ – ROGER FEDERER:

Der Schweizer ist mit 20 Titeln Rekordsieger bei Grand-Slam-Turnieren - seit den French Open 2020 gemeinsam mit Rafael Nadal. Mit 310 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste hielt sich in der Geschichte kein anderer Tennis-Spieler so lange am Platz an der Sonne.