FC Bayern: Choupo-Moting wird ein Knaller - Kommentar von Florian Plettenberg

Dass der FC Bayern einer, manche sagen der größte Verein der Welt ist. Dass er Titel gewinnen will, sich auf den ersten Einsatz freut und die Stadt so toll ist. Und natürlich, dass er hart arbeiten werde und der Mannschaft helfen wolle.

All das hörte man von Eric Maxim Choupo-Moting bei seiner Vorstellung am Montag auch, als er gut gelaunt neben Hasan Salihamidzic saß. Demjenigen, der den klugen Einfall hatte, diesen ablösefreien Sturm-Bullen nach München zu lotsen.

Ein ausgeprägt positives Gemüt zu besitzen, dieser Ruf eilt dem in der Bundesliga bestens bekannten Stürmer nach. Beliebt in der Kabine. Dazu nahbar, humorvoll, aber dennoch zielorientiert und selbstbewusst soll er auf dem Platz und daneben sein. Diesen Eindruck bestätigte der 31-Jährige in der dreißigminütigen Frage- und Antwortrunde.