Ligue 1: TV-Rechteinhaber Mediapro will nicht zahlen, Klubs droht Pleite

Der TV-Rechteinhaber der Ligue 1 will seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen © Imago

Mediapro, der TV-Rechteinhaber der Ligue 1, will seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Vielen Klubs droht deswegen die Pleite.

Das spanische Unternehmen Mediapro, der TV-Rechteinhaber der Ligue 1, will seinen Zahlungsverpflichtungen nicht weiter nachkommen. Der Grund dafür: die Coronapandemie.

"Wir wollen den Vertrag für die Saison noch einmal besprechen. Die Saison ist stark von COVID-19 betroffen. Wir stellen das Projekt nicht infrage, aber die Bars und Restaurants sind geschlossen, die Werbung ist zusammengebrochen", sagte Jaume Roures, der Geschäftsführer von Mediapro, in der L'Equipe .

Nachdem die spanische Firma, die im Besitz chinesischer Fonds ist, wie abgemacht die erste Rate an die Liga überwiesen hatte, wurde die zweite in Höhe von 172 Millionen Euro, fällig am 5.Oktober, ausgesetzt.