Nations League: Deutschland – Schweiz LIVE im TV, Stream, Ticker:

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Nations League gegen die Schweiz gewinnen, um sich die Chance auf den Gruppensieg zu wahren.

Der vierte Spieltag der UEFA Nations League steht an. Die Nationalmannschaft tritt im Fernduell um die Tabellenführung gegen die Spanier, die in Kiew gegen die Ukraine spielen, an (Service: Spielplan der Nations League).