Fähigkeiten geleaked! Seraphine ist Sona 2.0?!

Die Worlds 2020 sind in vollem Gange. Im Hintergrund arbeitet Riot Games nicht nur an Patches und Balancierungen für die Solo Queue, auch das große Comeback der K-Pop-Band K/DA steht unmittelbar bevor. Mit an Bord ist auch eine via Twitter groß gemachte digitale Persona - Seraphine. Die Kooperationspartnerin der Band wird nicht nur singen, sondern auch bald im Rift mit Spells um sich werfen.