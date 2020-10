Robert Lewandowski vom FC Bayern erleidet kleine Blessur bei Polen

Der Stürmer musste beim 0:0 gegen Italien in der Nations League in der 82. Minute nach einem Schlag auf das Sprunggelenk vorzeitig ausgewechselt werden.

Lewandowskis Blessur "eine Frage von Tagen"

"Tatsächlich ist es nur eine Frage von ein paar Tagen. Wir werden sehen, ob die Zeit für ihn ausreichen wird, um an diesem Spiel teilzunehmen", so Polens Pressesprecher.

Am Donnerstag steht für den FC Bayern das Nachholspiel im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (LIVE im TV auf SPORT1) an. Nach SPORT1-Informationen plant Trainer Hansi Flick dabei ohnehin mit Neuzugang Eric Maxim Choupo-Moting, der am Montag vorgestellt wurde, in der Sturmspitze.