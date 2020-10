DFB-Pokal: FC Bayern vermutlich mit Nübel, Costa und Co. gegen Düren

Bouna Sarr (li.), Eric-Maxim Coupo-Moting (2. v. l.) und Marc Roca (2. v. r.) könnten am Donnerstag ihr erstes Spiel für den FC Bayern absolvieren © Imago

Beim Pokal-Auftakt gegen Fünftligist 1. FC Düren plant Hansi Flick die große Rotation. Erstmals können sich viele Neuzugänge in einem Pflichtspiel beweisen.

Am Donnerstag knallen die Münchner im DFB-Pokal los und treffen in der heimischen Allianz Arena vor leeren Rängen auf den Mittelrhein-Pokalsieger 1.FC Düren.

Ursprünglich hätte dieses Spiel bereits am 11. September stattfinden sollen. Allerdings bekamen die Bayern aufgrund des Champions-League-Turniers in Lissabon eine Verschnaufpause. Das Heimspielrecht wurde in Absprache untereinander getauscht.