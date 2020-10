European Poker Tour, Sotschi: Ruslan Bogdanov gewinnt Main Event

Ruslan Bogdanov gewann den Main Event in Sotschi © PokerStars

Ruslan Bogdanov gewinnt den Main Event der European Poker Tour in Sotschi. Es ist das erste EPT-Event seit der weltweiten Corona-Pandemie.

Im Sochi Casino and Resort ging es mit acht Spielern aus Russland an den Final Table. Chipleader Gleb Ershov konnte seine Führung nicht verteidigen und wurde am Ende Dritter.