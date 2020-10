FC Barcelona: Ronald Koeman äußert sich zu Messi und Suárez

Der Start in La Liga ist für Ronald Koeman und den FC Barcelona mit sieben Punkten aus drei Spielen geglückt © Imago

Ronald Koeman ist seit knapp zwei Monaten Trainer des FC Barcelona und in dieser Zeit ist schon so einiges passiert, wie der Niederländer jetzt preisgibt.

Der Start wurde für den Niederländer dadurch sicherlich nicht vereinfacht. Jetzt hat er dem Niederländischen Sender Nos erzählt , was in dieser turbulenten Anfangszeit wirklich passierte.

Koeman: Messi ist bereit, alles zu geben

"Nachdem ich hier als Trainer unterschrieben hatte, kontaktierte ich sofort Leo. Ich ging zu ihm nach Hause und sprach mit ihm über seine Zukunft. Er war sich seiner Unzufriedenheit klar. Am Ende hat es gut geklappt und von dem Moment an, als er sagte 'Ich werde es versuchen', hat er alles getan, was ich von ihm erwarte", sagte Koeman.