Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona vor Comeback im Clásico

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen (28) vom FC Barcelona steht laut übereinstimmenden Medienberichten am 24. Oktober ausgerechnet im Clásico in La Liga gegen Spaniens Rekordmeister Real Madrid vor seinem Comeback bei den Katalanen.

Es wird außerdem darüber spekuliert, dass ter Stegen seinen Vertrag bei Barca an diesem Tag bis 30. Juni 2025 verlängern wird. Am 28. Oktober steht das Champions-League-Duell bei Juventus Turin auf dem Programm.

Der Ex-Gladbacher hatte sich am 18. August, vier Tage nach dem 2:8-Debakel in der Champions League gegen Bayern München bei der Finalrunde in Lissabon, einem Eingriff an der Patellasehne im rechten Knie unterziehen müssen.