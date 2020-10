Anzeige

Rafael Nadal in Presse gefeiert - Missgunst aus Djokovic' Heimat Nadal: Viel Lob, etwas Missgunst

Machtdemonstration! Hier holt Nadal seinen 20. Grand-Slam-Titel

SID

Die internationale Presse feiert den Rekord-Triumph von Rafael Nadal bei den French Open. Aus der Heimat von Finalist Novak Djokovic kommt eine Stichelei.

Mit seinem 20. Grand-Slam-Sieg zog Nadal in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer (Schweiz) gleich. Djokovic steht bei 17 Majortiteln.

Nadal triumphierte zum vierten Mal in Serie und feierte seinen insgesamt 100. Sieg in 102 Spielen auf der roten Asche von Paris. Aus der internationalen Presse kommen dafür unzählige Huldigungen - aus Djokovic' Heimat Serbien aber auch eine Stichelei.

Rafael Nadal triumphiert bei French Open - Pressestimmen aus Spanien:

Marca: "Du bist das Größte, was wir jemals sehen werden. Denkwürdiger Sieg. Der Beste der Geschichte. Rafa Nadal zerstört Djokovic und gewinnt einfach alles: 12+1 Titel bei Roland Garros, 20 Grand Slams und 100 Siege auf dem Sand von Paris. Es gab keinen Zweifel, dass in Nadals Haus nur Nadal das Sagen hat. Nole Djokovic war über das gesamte Spiel überfordert, er wusste nie, wie er dem Mallorquiner den Zahn ziehen konnte. Einfach unfassbar dieser Nadal. Schön, Rafa, dass du uns in diesen schwierigen Zeiten mit deinem Sieg das Leben ein bisschen versüßt hast."

AS: "Der Allergrößte. Nadal knockt Djokovic im Finale von Roland Garros aus. Nadal, du Monster. Rafa verprügelt Djokovic, er nimmt die Nummer eins der Weltrangliste in drei Sätzen auseinander. Er gehört zu der Kategorie der Mythen. Die Rückhand des Mallorquiners war kaiserlich, dagegen hatte Nole nicht den Hauch einer Chance. Nadal ist nicht von dieser Welt."

Sport: "Nadal baut seinen Legendenstatus in Paris aus. Brutal, historisch! Gegen Nadal war von Beginn an kein Kraut gewachsen. Er beherrschte das Geschehen von Anfang bis Ende. Der König von Paris verteidigte seinen Thron. 6:0 im ersten Satz - in diesen Sphären heutzutage eigentlich kaum noch denkbar. Der Spanier war voller Energie und einfach nicht zu bremsen."

El Mundo Deportivo: "20! Nadal zerquetscht Djokovic, ein Meisterwerk. Es gibt nur Superlative für diese Leistung. Unfassbar, wie Rafa sich immer wieder selbst übertrifft. Wir wurden alle Zeugen eines historischen Moments des Sports - über das Tennis hinaus. Man muss es sehen, um es zu glauben. Eine Lektion für die Ewigkeit des Königs auf Sand. Ein großer Tag, Nadal krönt sich wie ein Koloss und bleibt der Herr von Roland Garros. Rafa ist Rafa und Roland Garros ist Roland Garros. Gemeinsam sind sie unschlagbar. Er ist ein Gott."

Italien:

Gazzetta dello Sport: "Nadal kniet auf dem geliebten Pariser Boden. Das ist ein Ritual, das sich seit 2005 mit nur drei Ausnahmen wiederholt. Ein Ritual, das Nadal wahrscheinlich weitere 15 Jahre lang wiederholen könnte, so groß ist seine Überlegenheit auf einem Feld, das ihm Kraft und Energie verleiht. Rafa war einfach perfekt, sportlich unübertroffen und wie immer wild entschlossen. (...) Ein einfach monströser Champion, der immer noch hungrig auf den Sieg ist."

Rafael Nadal ist unbestritten einer der größten Tennisspieler aller Zeiten und bildet mit Roger Federer und Novak Djokovic das beste Trio in der Geschichte dieses Sports © Getty Images Der Spanier ist aber nicht nur für seine sportlichen Leistungen auf dem Tennisplatz bekannt. Mit seinen Ticks und Angewohnheiten bringt er auch gern einmal seine Kontrahenten auf die Palme und es kommt zu Diskussionen mit Schiedsrichter © Getty Images Vor allem "Bad Boy" Nick Kyrgios ist bekannt dafür, von den Angewohnheiten des Spaniers genervt zu sein, da sie seinen Rhythmus stören würden © Getty Images SPORT1 listet Nadals zahlreich gezeigten Ticks und Routinen auf © SPORT1-Montage: Getty Images Anzeige SERVICE: Der größte und gleichzeitig auch für seine Gegenspieler nervigste Tick dürfte seine Prozedur vor jedem Aufschlag sein © Getty Images Zuerst fasst er sich an den Po und richtet seine Hose, damit auch nicht die kleinste Falte in dieser den Aufschlag stört © Getty Images Danach geht es in die Grundstellung zum Aufschlag © Getty Images Dort angekommen, wird sich der Schweiß von der Nase gewischt. Beim ersten Aufschlag wird vor der Nase noch das Shirt zurechtgezupft - erst auf der linken Schulter, dann auf der rechten. Ist es der zweite Auschlag, fällt die Schulterroutine weg und er wischt sich nur über die Nase © Getty Images Anzeige Nach der Nase sind die Ohren dran. Erst wird das linke Ohr von Haaren befreit © Getty Images Anschließend ist wieder die Nase dran © Getty Images Dann werden die Haare auf der rechten Seite hinter das Ohr gesteckt © Getty Images Erst danach kann der Aufschlag durchgeführt werden. Die 25-Sekunden-Regel zwischen Ballwechsel und dem ersten Aufschlag hält Nadal meistens allerdings auf die Sekunde genau ein - wenngleich dies oft daran liegt, dass die Schiedsrichter die Uhr nicht sofort nach Ende des Ballwechsels starten © Getty Images Anzeige BETRETEN DES SPIELFELDES: Aber die Aufschlagroutine ist nicht der einzige Tick des Mallorquiner. Es beginnt schon mit dem Einlaufen. Dabei hat Nadal immer genau einen Schläger in der Hand. Dazu achtet er pedantisch darauf, die Linien immer mit dem rechten Fuss zu überqueren und nicht zu berühren © Getty Images BANK: An der Bank angekommen, wird die Spieltasche auf den Stuhl und die Akkreditierung mit dem Bild nach oben hingelegt. Dazu müssen die zwei Trinkflaschen immer mit dem Etikett zum Spielfeld auf dem Boden stehen © Getty Images GETRÄNKE: Selbst beim Trinken gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Erst wird das Erfrischungsgetränk zu sich genommen ... © Getty Images ... und dann das Wasser © Getty Images Anzeige KLEIDUNG: Das Stirnband muss ebenso immer auf dieselbe Art angelegt werden. Erst wird es vorne an der Stirn in Position gebracht und dann fahren beide Hände gleichzeitig mit dem Band hinter die Ohren © Getty Images POWERGEL: Selbst beim Powergel folgt Nadal einer Routine. Die Oberseite wird quer aufgerissen - aber nicht ganz. Das Oberteil wird dann abgeklappt und der Inhalt mit genau vier Zügen geleert © Getty Images PLATZWAHL: Während Nadal seine Bank und sich selbst vorbereitet, warten sein Gegner und der Schiedsrichter meist einige Zeit lang am Netz zur Platzwahl. Wenn der Spanier dann endlich auch dort erscheint, springt er während des Münzwurfs ein paar Mal auf der Stelle © Getty Images HANDTUCH: Auch das Handtuch nimmt eine besondere Rolle in der Routine Nadals ein. Nach jedem Punkt geht der extrem schwitzende Nadal zu seinem Handtuch und wischt sich den Schweiß ab © Getty Images Anzeige Damit immer ein Handtuch in Reichweite ist, platziert er gleich zwei an seiner Grundlinie, die ihm ständig von den Ballkindern angereicht werden. Dies hat er so eingeführt, damit er die 25-Sekunden-Regel besser einhalten halt © Getty Images Denn ohne sein Handtuch kann er keinen Ballwechsel absolvieren - egal, ob er aufschlägt oder retourniert © Getty Images SEITENWECHSEL: Auch der Seitenwechsel folgt einem speziellen Ablauf. Egal, wo Nadal das Spiel beendet - wenn er das Netz passieren muss, um zu seiner Bank zu kommen, wartet er, bis der Gegner an ihm vorbei ist © Getty Images Selbst, wenn es mal etwas länger dauert, weicht er davon nie ab. Ob er das nun aufgrund seiner guten Erziehung oder einem anderen Grund macht, bleibt sein Geheimnis. Allerdings gilt auch hier: Nachdem der Gegner vorbei ist, wird die Linie wieder nur mit dem rechten Fuß überquert und niemals betreten © Getty Images

Corriere dello Sport: "Nadal erteilt dem Rivalen eine Geschichtsstunde. An einem Sonntag großartiger egalisierter Rekorde wird Nadal zur lebenden Legende. Gegen Djokovic bestreitet er das perfekte Match."

Tuttosport: "Nadal erobert Federers Thron. Er dominiert das Match mit absoluter Souveränität. Djokovic kann sich vor dem König von Roland Garros nur verneigen. Paris verbeugt sich vor dem talentierten Spanier."

La Repubblica: "Seit Nadals erstem Sieg in Paris im Jahr 2005 hat sich die Welt zutiefst geändert, doch Rafa ist immer derselbe. Er hat vielleicht weniger Haare und mehr gesundheitliche Probleme, doch er ist nach wie vor der Beste. Sein Tennis ist nicht nur Kraft, sondern Aerodynamik. In den Jahren hat er eine außerordentliche Intelligenz bewiesen, indem er all seine Grenzen begriffen hat."

Corriere della Sera: "Nadal ist ein Tennis-Genie, das Djokovic eine Lehre in Taktik und Strategie erteilt hat. Das Match war zwar vollkommen unausgewogen, doch in diesem Pechjahr war es das Beste, was man im Tennis sehen konnte."

England:

Guardian: "Was Nadal am Sonntag gegen Djokovic gezeigt hat, war eine erstaunlich verblüffende Leistung. (...) Er hat einen Großteil des Turniers damit verbracht, einen Rhythmus zu finden und sein Level aufzubauen. Er wusste, dass er es sich im Finale nicht leisten konnte, etwas anderes als sein Toplevel zu produzieren. Erstaunlicherweise hat er nur das getan."

BBC: "Nadal glänzte in der Defensive und war explosiv im Angriff am Sonntag gegen Novak Djokovic. Er zeigte eine Leistung, die seinem umwerfenden 6:1, 6:3, 6:0-Sieg gegen Roger Federer im Finale von 2008 in nichts nachstand. Einige werden argumentieren, dass Nadals Erfolge durch seine Vorherrschaft auf Sand aufgeblasen werden. Zwar sind 65 Prozent seiner Grand-Slam-Erfolge in Roland Garros entstanden. Aber denken Sie daran, wie ihn Verletzungen in Melbourne, Wimbledon und New York weitere Chancen gekostet haben."

FRANKREICH:

Le Monde: "Rafael Nadal verlängert in Roland Garros seine Herrschaft bis in die Unendlichkeit. Kein unsichtbarer Feind, nicht die Kälte oder der Regen, nicht einmal der einzige in dieser Saison ungeschlagene Spieler schafft es, die lebende Statue zu stürzen und die Festung zu erschüttern."

Le Figaro: "Und 13! Nadal fügt seiner verrückten Sammlung eine neue Krone hinzu."

Serbien:

Blic: "Nadal kann so viel feiern, wie er will. Federers Rekord in der Weltrangliste rückt für unser Ass trotz der Niederlage von Roland Garros immer näher."