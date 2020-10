Valorant: Große Änderungen in Episode 2 und Akt III

Valorant ist neben League of Legends und Legends of Runeterra Riot Games dritter eSports-Titel © Riot Games

Valorant führt mit Akt III Matchmaking-Änderungen ein und beschert in Episode Zwei den Top-Spielern regionale Leaderboards. Alle kommenden Neuerungen im Überblick.

In der aktuellen Ausgabe des Entwickler-Tagebuchs sind die Pläne für Valorant – Episode 2 verraten worden. Demnach sollen Anfang nächsten Jahres neue kompetitive Features eingeführt werden, die besonders hochrangige Spieler und das Ranked-Matchmaking im Allgemeinen betreffen.

Matchmaking-Änderungen in Akt III

Für Akt III werden ab dem 12. Oktober Anpassungen des Ranked-Matchmakings vorgenommen. "Wir wollen eine höhere Wettkampfintegrität in Ranked-Matches etablieren, sodass ihr euch darauf fokussieren könnt, was wirklich zählt: Gewinnen. In gewerteten Partien wird die erlaubte Rangabweichung von sechs auf drei Ränge beschränkt", erklärt Entwickler David "Milkcow" Cole.