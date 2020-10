1. FC Köln: Anthony Modeste über seine Zeit in China und verlorenes Geld

Anthony Modeste hofft, nach seiner Verletzung endlich an seine Erfolgszeiten in Köln anzuknüpfen © Imago

Anthony Modeste ist seit 2018 wieder in Deutschland. Im Interview blickt er auf seine Zeit in China und sein verlorenes Millionengehalt zurück.

Angreifer Anthony Modeste (32) vom 1. FC Köln hat zugegeben, dass ihn das missglückte Gastspiel in der chinesischen Super League bei Tianjin Quanjian eine Stange Geld gekostet hat.

Der Torjäger war im November 2018 aus dem Reich der Mitte zum FC zurückgekehrt. Modeste hatte die Rheinländer in der Saison 2016/17 mit 25 Toren in die Europa League geführt und war anschließend nach langem Hin und Her zu Tianjin nach China gewechselt.