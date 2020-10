Felix Magath: Kritik an Pep Guardiola und Zweifel an Thomas Tuchel

Magath: Guardiola verliert sich in der Taktik

Nach dem unerwarteten Scheitern Manchester Citys im Viertelfinale des Champions-League-Turniers in Lissabon hagelte es von allen Seiten Kritik an Guardiola. In diese Riege reiht sich auch Magath ein: "Meiner Meinung nach verliert sich Guardiola generell zu oft darin, ein Spiel im Vorfeld gewinnen zu wollen. Die Taktik zu überhöhen, endet oft in Fehlentscheidungen, die den Erfolg verhindern", erläuterte der Ex-Trainer.