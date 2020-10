NBA: Kobe-Witwe Vanessa Bryant gratuliert LA Lakers zum Titel

Lakers-Profis widmen Kobe Bryant den Titel

Die letzte Meisterschaft holte das Team 2010, damals führte Bryant die Lakers an und wurde zum Finals-MVP gekürt. Die Lakers hatten nach dem tragischen Helikopter-Tod von Bryant und seiner Tochter im Januar die Saison Vanessas Ehemann gewidmet, nach dem Schlusspfiff in Spiel sechs zeigte unter anderem Superstar LeBron James immer wieder gen Himmel.

Vor Spiel vier trug James ein T-Shirt mit einem Bild von Bryant und der Aufschrift "More than ever with love, 1978 - 2020".