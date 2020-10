Manchester United: Ibrahimovic, Cavani und Co. als goldene Oldies

Raimond van der Gouw

Teddy Sheringham

Laurent Blanc

Der Franzose hatte seinen Leistungszenit offenbar bereits überschritten, als ihn Sir Alex Ferguson ins Old Trafford lotste. Der Innenverteidiger, Welt- und Europameister mit der Equipe Tricolore, wirkte oft zu langsam und konnte in den 75 Pflichtspielen an seine Glanzzeiten aus Jahren in Barcelona und bei Olympique Marseille nicht anknüpfen.

Edwin van der Sar

Henrik Larsson

Der Angreifer zeigte, dass er es auch mit 35 noch drauf hatte. Er erzielte zwei Treffer in 13 Spielen und setzte in der kurzen Zeit immer wieder Sturmpartner Wayne Rooney in Szene. Der Lohn: Der Titelgewinn in der Premier League. Zwei Jahre später hängte Larsson die Schuhe an den Nagel.