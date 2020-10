Formel 1: Auch Red Bull wollte Nico Hülkenberg für den Eifel-GP

Nico Hülkenberg imponiert auf dem Nürburgring im Racing Point mit einem starken Rennen. Dabei war auch Red Bull an ihm dran, wie Helmut Marko bei SPORT1 verrät.

Erst am Samstag von Racing Point benachrichtigt, stieg er noch am selben Tag im Qualifying ins Cockpit. Am Sonntag im Rennen fuhr er dann von Platz 20 auf Platz acht vor.