Formel 1: Nico Hülkenberg glänzt für Racing Point - das sagt er zur F1-Zukunft

Nico Hülkenberg zeigt am Nürburgring eine glänzende Leistung. Seine Zukunft in der Formel 1 ist dennoch ungewiss. Der Deutsche spricht über seine Optionen.

Nico Hülkenberg hat sein Blitz-Comeback beim Großen Preis der Eifel am Nürburgring mit einem starken achten Rang für veredelt.

Doch auch dieser beeindruckende Auftritt des Deutschen, der den von Magenproblemen geplagten Stammpiloten Lance Stroll bei Racing Point ersetzte, ändert nichts daran, dass es aller Voraussicht nach sein letzter Auftritt in der Saison 2020 war – und auch seine Zukunft in der Formel 1 darüber hinaus ist weiterhin ungewiss. ( Rennkalender 2020 der Formel 1 )

Auf die Frage nach den Chancen auf ein Stammcockpit in der kommenden Saison sagte Hülkenberg bei Sky: "Schwierig zu beantworten im Moment. Das war heute natürlich wieder eine gute Werbung, aber in Silverstone war das auch so, und es hat sich nichts direkt verändert."