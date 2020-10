Joaquin Buckley: Der Mann hinter dem Mega-K.o. bei der UFC

Es war erst sein zweiter Kampf auf der ganz großen Bühne, und er war nicht einmal Teil der Hauptshow. Aber am Ende hatte er die Aufmerksamkeit der ganzen Sportwelt.

Millionenfach wurde die irrwitzige Aktion, die Joaquin Buckley hinlegte, am Sonntag in allen sozialen Medien geteilt und geliked. Als "unglaublichsten K.o. der Geschichte" feierte sie sein Arbeitgeber, die weltgrößte MMA-Liga UFC - und schüttete einen 50.000-Dollar Bonus dafür aus.

Mit einer 360-Grad-Pirouette drehte sich Mittelgewicht Buckley um die eigene Achse, als Gegner Impa Kasanganay einen Trittversuch abfing, erwischte mit einem Spinning Back Kick mitten im Gesicht. Der völlig unvorbereitete Kontrahent sank in sich zusammen.

Gemischte Bilanz vor Debüt bei der UFC

Joaquin Buckley wurde am 27. April 1994 in St. Louis geboren und hat sich von dort aus schwierigen Verhältnissen nach oben gekämpft.

Er ist Sohn einer alleinerziehenden Mutter, die an Herzproblemen starb, als er in der sechsten Klasse war. Seine Großmutter hat ihn aufgezogen – und den nach eigener Darstellung einst eher schüchternen Jungen ermuntert, etwas aus seinem Leben zu machen.

An der Schule war Buckley Ringer, als Film- und Comic-Fan aber auch am Unterhaltungsbetrieb begeistert. Für die MMA-Karriere machte ihn Jesse Finney fit, einst aktiv bei der kleineren Liga Strikeforce, nun Chef einer Kampfsportschule in Buckleys Heimatstadt.