NFL: Kansas City Chiefs mit erster Pleite, Pittsburgh Steelers bleiben ungeschlagen

Patrick Mahomes brachte seine Kansas City Chiefs mit einem 7-Yard-Lauf in die Endzone mit 7:3 in Führung. © Getty Images

Carr überragt mit 347 Yards

Die Raiders überraschten gegen die Chiefs und konnten sich auf Quarterback Derek Carr in Bestform verlassen. Der 29-Jährige brachte 22 seiner 31 Pässe an den Mann, warf am Ende 347 Yards und kam auf drei Touchdowns. Immer wieder fand er mit tiefen Pässen die Lücken in der Defensive des Champions.