FC Bayern: Das sagen die Transfers von Sané, Costa und Co. aus

Die Corona-Krise hat auch die Finanzlage beim FC Bayern ins Wanken gebracht. Das berühmte Festgeldkonto der Münchner gibt es noch immer, aber Karl-Heinz Rummenigge machte im Interview mit der Bild am Sonntag keinen Hehl daraus , dass die monetären Ressourcen des Triple-Siegers nicht unerschöpflich sind.

Zuletzt bestätigte Präsident Herbert Hainer, dass coronabedingt bis zu 100 Millionen Euro Einnahmen pro Saison fehlen könnten. Rummenigge fügte hinzu, dass in ganz Europa "jeder Klub zwischen 50 und in der Spitze 200 Millionen Euro in einer Saison” verliere. Pro Heimspiel ohne Zuschauer gehen den Münchnern bis zu vier Millionen Euro durch die Lappen.