Nations League: Erling Haaland gewinnt mit Norwegen 4:0 gegen Rumänien, Dreierpack

Nach dem EM-Aus in der vergangenen Woche läuft es für die Norweger in der Nations League deutlich besser. Erling Haaland überzeugt mit einer imposanten Frustbewältigung.

Nachdem BVB-Star Erling Haaland seinen Traum an der Teilnahme der Europameisterschaft mit Norwegen in der vergangenen Woche gegen Serbien hatte begraben müssen und seine Wut zum Ausdruck brachte, lieferte er nun in der Nations League die passende Reaktion.