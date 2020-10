BVB: Auch der 1. FC Köln wollte Supertalent Giovanni Reyna haben

Giovanni Reyna ist bei Borussia Dortmund der Senkrechtstarter der Saison. Unter Coach Lucien Favre ist der in England geborene US-Amerikaner seit dieser Spielzeit Stammspieler - und das gerade einmal mit 17 Jahren.

Köln gehen Wirtz und Reyna durch die Lappen

2017 war Reyna Kölns damals für die Jugend zuständiger Sportdirektor Jörg Jakobs (50) aufgefallen. Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Claudio Reyna (47) und der ehemaligen US-Nationalspielerin Danielle Egan (47) spielte in der Jugend beim New York City FC groß auf.

"Man konnte zwar nicht wissen, dass es so schnell gehen würde. Dass er das Zeug zu einem Bundesliga-Profi haben würde, sah man aber sehr wohl", sagte Jakobs im Express .

Also überzeugte er den Kölner Präsidenten Werner Spinner (71) von Reyna. Der FC-Boss flog also nach New York zu einem Treffen mit Reynas Familie - zunächst sogar mit Erfolg.