French Open Finale: 20. Grand-Slam-Titel, Nadal siegt gegen Djokovic

Machtdemonstration in Paris! Tennisprofi Rafael Nadal schlägt Novac Djokovic in nur drei Sätzen mit 6:0, 6:2, 7:5 und feiert seinen 13. Triumph bei den French Open. Es ist der 20. Grand-Slam-Titel seiner Karriere. ( Das Spiel zum Nachlesen im TICKER )

Damit zieht er mit dem Schweizer Roger Federer gleich. Insgesamt war es Nadals 100. Sieg in seinem 102. Match in Roland Garros.

"Hier zu gewinnen bedeutet in so einem schweren Jahr alles für mich. Heute denke ich nicht an Roger und die großartigen Zahlen. Roland Garros bedeutet alles für mich", sagte Nadal zu Beginn der Pokalzeremonie und schickte im Moment des Triumphs auch eine Botschaft an die Menschen, die in aller Welt unter dem Coronavirus leiden: "Wir werden es gemeinsam durchstehen."