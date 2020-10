Frauen-Bundesliga: Nach Remis in Freiburg, Wolfsburg verliert Tabellenführung an FC Bayern

Die Titelverteidigerinnen kamen am sechsten Spieltag beim SC Freiburg nur zu einem 1:1 (0:0). Der bislang punktgleiche Vizemeister Bayern München siegte mit 4:0 (2:0) bei der TSG Hoffenheim und zog mit 18 Punkten in der Tabelle vorbei. ( Service: Tabelle der Frauen-Bundesliga )

Popp verletzt sich - Wolfsburg in Unterzahl

Zsanett Jakabfi brachte mit ihrem Tor in der 70. Minute die Wölfinnen in Führung. In der Nachspielzeit glich Hasret Kayikci für Freiburg aus (90.+5), als der VfL nach einer Fußverletzung von Alexandra Popp in Unterzahl spielte, da Trainer Stephan Lerch bereits das Wechselkontingent ausgeschöpft hatte.