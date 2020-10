FC Schalke 04 plant laut Jobst Ausgliederung der Profi-Abteilung

Der mit 205,3 Millionen Euro Verbindlichkeiten belastete FC Schalke 04 strebt offenbar die Ausgliederung der Profiabteilung an. "Wir arbeiten derzeit an einem Konzept, um dem FC Schalke 04 eine Struktur zu geben, die zum einen zu 104 Prozent zu unserem Verein passt, es uns zum anderen aber ermöglicht, langfristig wieder höhere Ziele in Angriff zu nehmen", sagte Schalkes Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation, Alexander Jobst, dem kicker (Montagsausgabe).