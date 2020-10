Ruder-EM: Deutschland-Achter holt Gold - Zeidler verpasst Medaille

Der Deutschland-Achter ist auch zum achten Mal in Folge bei einer Ruder-EM unschlagbar. Das Boot gewinnt das Finale der Titelkämpfe in Polen.

Der Deutschland-Achter hat zum achten Mal in Folge EM-Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich im Finale in Posen/Polen am Sonntag mit einer halben Bootslänge Vorsprung gegen das Boot aus Rumänien durch.