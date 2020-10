3. Liga: Unterhaching besiegt Meppen - Köln gegen Ingolstadt

Die SpVgg Unterhaching macht in der 3. Liga einige Plätze gut. Die Oberbayern gewinnen gegen den SV Meppen trotz Rückstands.

Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching hat sich am 4. Spieltag der 3. Liga durch ein 2:1 (1:1) gegen den SV Meppen auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Hilal El-Helwe (15.) hatte die Emsländer am Sonntag in Führung gebracht, Patrick Hasenhüttl (19.) und der eingewechselte Niclas Anspach (72.) sorgten für den Hachinger Sieg.