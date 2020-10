Philippe Coutinho: Das habe ich beim FC Bayern gelernt

Philippe Coutinho ist zurück beim FC Barcelona und blickt positiv auf seine Zeit in Deutschland zurück. Denn er hat etwas Wichtiges für das Leben gelernt.

Philippe Coutinho ist beim FC Barcelona vom Verkaufskandidaten zum Stammspieler avanciert. Obwohl er bei Bayern nicht immer spielte, hat ihm das Jahr in München geholfen.

"Bei Bayern habe ich viel über hartes Arbeiten gelernt, weil sie sehr intensiv trainieren", wird er in mehren englischen Medien zitiert.

Dieses harte Training konnte man dem Brasilianer bei seiner Rückkehr nach Spanien auch ansehen. Der sonst so filigrane 10er hat in seiner Zeit in München ordentlich Muskeln aufgebaut.