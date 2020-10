Kevin De Bruyne macht sich Sorgen: Verletzungen wegen zu vieler Spiele

Kevin De Bruyne sorgt sich wegen des vollen Terminkalenders um die Gesundheit der Spieler. Er habe in diesem Jahr keinen Urlaub gehabt und Erholung dringend nötig.

"Vor allem, wenn ich meine eigene Situation betrachte. Ich hatte acht oder neun Tage frei (in der Sommerpause, Anm. d. Red.). Ich konnte nicht in den Urlaub fahren, weil meine Frau schwanger war. Ich hatte keinen Urlaub. Wenn ich so bis zum Ende der Saison weitermache, habe ich zwei Jahre ohne Pause durchgespielt."