San Francisco Shock gewinnt erneut die Overwatch League

In einem spannenden Schlagabtausch kämpften San Francisco Shock und Seoul Dynasty um den Titel der Overwatch League. Am Ende gewann SF Schock zum zweiten Mal.

Das Endspiel war in nicht einmal zwei Stunden abgefrühstückt. Aus Sicht des objektiven Zuschauers bot Seoul Dynasty glücklicherweise mehr Gegenwehr.

Schnelle Führung, kurze Verschnaufpause

San Francisco ging schnell in Führung und ließ nichts anbrennen. Zwar rannte Seoul immer wieder an, versuchte die individuelle Stärke der einzelnen Spieler gekonnt einzusetzen, jedoch trat die Konkurrenz aus den USA als geschlossenes Team auf und konnte so souverän Map eins (Oasis) als auch Map zwei (King's Row) für sich entscheiden.