Fnatic eine Runde weiter - TSM abgeschlagen, Gen G Gruppensieger

Fnatic zieht als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase der Worlds 2020 in Shanghai ein. © Riot Games

Am vergangenen Samstag kämpfte Fnatic bei den Worlds um den Einzug in die K.o.-Runde. Dank einer souveränen Vorstellung war dieser zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Nach G2 Esports ist der nächste Vertreter der LEC für die Endrunde der League of Legends World Championship 2020 qualifiziert. In Shanghai setzte sich der Zweite der europäischen Liga gegen die Konkurrenz aus China, LGD Gaming, und Nordamerika, Team SoloMid, klar durch.

Europas Hoffnungen: G2 Esports und Fnatic

Nachdem bereits am Donnerstag Gruppe A ausgespielt wurde und G2 sich ebenfalls als Zweiter qualifizierte, konnte Rogue dieses Kunsstück einen Tag später nicht wiederholen. Das Team, das in der LEC Dritter wurde, kämpfte von Beginn an ums nackte Überleben, da Gruppe B von vorneherein als Todesgruppe galt. Schlussendlich landete die EU-Organisation auf dem letzten Platz in der Tabelle und scheidet wie PSG Talon aus dem Turnier aus.