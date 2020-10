Baier erzählt von Spiel gegen Ribéry und erklärt: "Habe oft krank gespielt"

Ex-FCA-Profi Baier: Diese Spieler haben in der Nationalelf nichts verloren

Eigentlich war Daniel Baier in seiner aktiven Karriere im Mittelfeld beheimatet. Doch im November 2007 musste er plötzlich als Rechtsverteidiger auflaufen. Sein Gegenspieler damals: kein Geringerer als Franck Ribéry.

Im CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 erzählte der 36-Jährige, wie es dazu kam. "Felix Magath war damals unser Trainer in Wolfsburg, wir haben in München gespielt", erzählte Baier. Vor dem Spiel schrieb Magath die Aufstellung an eine Tafel. Beim Rechtsverteidiger angekommen, stoppte er plötzlich.