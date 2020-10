NFL: Anlagen der New England Patriots wegen Corona geschlossen

Die New England Patriots haben einige Corona-Fälle zu beklagen © Imago

Die New England Patriots verzeichnen offenbar den nächsten Coronafall innerhalb ihres Teams. Die NFL reagiert und schließt die Einrichtungen der Franchise.

Die Einrichtungen der New England Patriots sind offenbar am Sonntag von der NFL geschlossen worden.

Wie ESPN berichtet, sind die Gründe für die Entscheidung noch unklar - laut Insider Adam Schefter soll es einen weiteren positiven Corona-Test bei der Franchise gegeben haben, der Name des betroffenen Spielers oder Mitarbeiters ist nicht bekannt.

Das NFL-Team kann damit beispielsweise nicht ihr Trainingszentrum nutzen. Ob das für Montagabend (23 Uhr MESZ in LIVESCORES ) geplante Spiel gegen die Denver Broncos ebenfalls betroffen ist, ist offen. Die Zeichen stehen jedenfalls nicht gut, auch wenn die Liga das Spiel offenbar durchziehen will.

Ursprünglich sollte die Partie des 5. Spieltags bereits am Sonntagabend stattfinden, wurde allerdings wegen der Corona-Situation um einen Tag nach hinten verschoben.

Newton und Gilmore positiv getestet

Bereits in der vergangenen Woche spielten die Patriots einen Tag später als geplant, da Cam Newton - Nachfolger von Tom Brady als Quarterback New Englands - positiv auf das Virus getestet und zunächst die Entwicklung abgewartet wurde.( Spielplan und Ergebnisse der NFL 2020/21 )

Nach der Partie gegen die Kansas City Chiefs (10:26) wurden dann auch Cornerback Stephon Gilmore und Defensive Tackle Bill Murray positiv getestet. Am Samstagmorgen fielen dann alle Tests negativ aus, das Team konnte wie geplant trainieren. Am Sonntag gab es dann offenbar erneut einen positiven Test, den vierten in den letzten acht Tagen.