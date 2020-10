Krawietz / Mies: Vom 450-Euro-Job zurück auf French-Open-Thron

Andreas Mies wollte "komplett durchdrehen", Kevin Krawietz es "so richtig krachen lassen" - die gute Nachricht für alle besorgten Pariser Bürger kam aber sogleich: Trotz der aufgedrehten deutschen Doppel-Helden war diesmal zumindest das berühmte Wahrzeichen der Stadt nicht in Gefahr.

"Letztes Jahr haben wir es mit 56 Mann nicht geschafft, den Eiffelturm abzureißen", scherzte Mies nach dem erneuten Triumph bei den French Open : "Deswegen wird es in diesem Jahr mit 14 Mann auch nicht passieren - obwohl wir gerade so viel Kraft haben, dass es möglich wäre."

Dass die "KraMies" ihre erfolgreiche Titelverteidigung in Roland Garros auch mit kleinerer Party-Besetzung gebührend feierten, darum musste man sich trotz Corona-Beschränkungen in Paris keine Sorgen machen. Mies wünschte sich zwar erstmal nichts mehr als einen Käsekuchen, Krawietz kündigte aber direkt an: "Wir geben Gas."

Deutsches Doppel schreibt Geschichte

Laura Siegemund (mit Mate Pavic/Kroatien) - US Open 2016: Überraschend gewann die Metzingerin 2016 den Titel im Mixed bei den US Open. Zuvor hatte sie erst ein Turnier im Mixed gespielt. Siegemund/Pavic harmonierten im gesamten Turnierverlauf, als wären sie seit Jahren ein Duo - dabei hatten sie sich nur durch Zufall auf der Suche nach einem Partner kurzfristig zusammengetan © Getty Images

MIXED: Cilly Aussem (mit Bill Tilden/USA) - French Open 1930: Der Mixed-Wettbewerb blickt ebenfalls auf eine lange Geschichte zurück. Aus deutscher Sicht war Aussem die erste Siegerin im Mixed beim Grand-Slam. Sie gewann in Paris an der Seite von Tilden © Imago

Steffi Graf (r., mit Gabriela Sabatini/Argentinien) - Wimbledon 1988: An der Seite der Argentinierin holte Deutschlands Aushängeschild im Tennis sogar einen Titel im Doppel, gegen die sie 1988 zweimal unterlag. Insgesamt kassierte Graf in ihrem besten Jahr nur drei Niederlagen © Imago

DOPPEL - DAMEN: Claudia Kohde-Kilsch (mit Helena Sukova/Tschechoslowakei) - Wimbledon 1987 / US Open 1985: Die deutsche Nummer zwei hinter Graf gewann zwar im Einzel kein Grand-Slam-Turnier, doch im Doppel reichte es zu zwei Erfolgen. Während sie im Einzel zwischenzeitlich auf Rang vier stand, erreichte sie in der Doppelrangliste sogar Rang zwei © Imago

DOPPEL - HERREN: Gottfried von Cramm (Bild) und Henner Henkel - French Open 1937 / US Open 1937: Die beiden besten deutschen Tennis-Spieler in den 30-er Jahren schloss sich zu einem Doppel zusammen und räumten bei zwei Grand-Slams den Titel ab © Imago

Hilde Sperling - French Open 1935, 1936 und 1937: Nach Graf gilt sie neben Aussem und Kerber als beste deutsche Spielerin. In ihrer bis 1952 andauernden Karriere holte sie 123 Titel in 16 Ländern © Getty Images

Angelique Kerber - Australian Open 2016 / Wimbledon 2018 / US Open 2016: Neben ihren drei Grand-Slam-Titeln war Kerber nach ihrem Sieg bei den US Open auch die erste Deutsche auf Position eins seit Graf. Bei Olympia 2016 gewann sie Silber im Einzel © Getty Images

Der Leimener ist bis heute der jüngste Wimbledon-Sieger in der Geschichte des Turniers und war gleichzeitig der erste Deutsche, der einen Grand-Slam-Titel in der Open Era einfuhr. 1989 gab es sogar einen deutschen Doppelsieg in Wimbledon mit Becker und Steffi Graf bei den Damen © Getty Images

Krawietz jobbte in Discounter

Der Weg dorthin war für das deutsche Duo ein kurvenreicher: Vor drei Jahren hatten es die beiden erstmals miteinander im Doppel versucht, es folgte eine verrückte Erfolgsgeschichte mit vielen Aufs und Abs. Auf den Überraschungstitel in Paris folgte ein Erstrunden-Aus in Wimbledon, auf das Halbfinale bei den US Open die Auftaktpleite in Melbourne.