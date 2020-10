Boxen: Dominic Bösel muss ins Hospital, Henry Maske übt Kritik

Nach seinem letzten Boxkampf 2007 lässt sich Maske in Siegerpose feiern. Schon in seiner Amateurkarriere hat er reichlich Grund zum Jubeln. Im Mittelgewicht und später im Halbschwergewicht ist Maske das Maß aller Dinge. Seine Bilanz: 163 Siege bei 18 Niederlagen. Neben je drei Titeln bei den Meisterschaften auf deutscher und europäischer Ebene krönt er sich auch einmal zum Weltmeister © Getty Images

Maskes Mantel ist schon mal der erste Höhepunkt, was danach kommt, steht dem in nichts nach. In einem dramatischen Kampf siegt er umstritten nach Punkten. Rocchigiani hat den am Ende schwer angeschlagenen Maske zweimal am Rande der Niederlage © imago