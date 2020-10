Nations League: Deutschland gegen Schweiz in Köln wohl vor sehr wenig Fans

Deutschland absolviert im Oktober zwei Länderspiele in Köln © Imago

Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag in Köln gegen die Schweiz wird vermutlich wieder vor sehr wenigen Zuschauern stattfinden.

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht am Dienstag (Nations League: Deutschland - Schweiz am Dienstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen die Schweiz in der Nations League aufgrund der Corona-Pandemie das nächste Heimspiel vor einer Mini-Kulisse.