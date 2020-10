WWE: Jack Gallagher bricht Schweigen nach Rauswurf

Das mutmaßliche Opfer hatte in einem Twitter-Beitrag berichtet, dass Gallagher sie mit hartem Alkohol gefügig zu machen versucht, sie wiederholt trotz einer klaren Ablehnung belästigt hätte und ihr schließlich in ein Badezimmer gefolgt wäre und den Rock heruntergerissen hätte. Danach hätte sie das Haus verlassen.

Jack Gallagher: Trunkenheit keine Entschuldigung

Gallagher bestreitet die gegen ihn im Raum stehenden Vorwürfe nicht, er hält fest, dass er sich nicht an die mutmaßliche Tatnacht erinnern könne - bei gleichzeitiger Betonung, dass das keine Entschuldigung sei. In jedem Fall sei sein Verhalten "unangemessen" gewesen: "Ich möchte mein tiefstes Bedauern ausdrücken, was ich ausgelöst habe, tut mir aufrichtig leid."