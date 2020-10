FIFA spricht laut Arsène Wenger über eine WM alle zwei Jahre

Das DFB-Team gewann die WM-Trophäe zuletzt 2014 in Brasilien © Imago

Die Nations League kommt bei vielen Aktiven und Fans nicht gut an. Ist das Turnier bald wieder Geschichte und gibt es stattdessen alle zwei Jahre eine WM?

Der Fußball-Weltverband zieht offenbar in Erwägung, alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft auszutragen. Zumindest behauptet Arsène Wenger in der Bild am Sonntag zu wissen, dass bei der FIFA bereits darüber gesprochen worden ist.