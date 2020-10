Cristiano Ronaldo: Hotelpläne wegen Corona-Auswirkungen gefährdet

Laut der spanischen As sind die Ausbaupläne seiner Hotelkette auf Eis gelegt, womöglich muss eines der Luxushäuser sogar dauerhaft geschlossen werden. Ronaldo arbeitet mit der Pestana Hotel Group zusammen und hat bisher ein Hotel auf seiner Heimatinsel Madeira und eines in Lissabon.

Das Hotel Pestana CR7 Lisboa in Lissabon hat derweil einen enormen Rückfall an Reservierungen erlitten und bietet eine Übernachtung aktuell schon für 77 Euro statt wie bisher 150 Euro an - beinahe die Hälfte des regulären Preises.