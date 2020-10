WWE Draft 2020: Weitere Wechsel zwischen RAW und SmackDown

Die Wrestling-Liga WWE hat Teil 1 ihres Drafts fortgesetzt - und weitere folgenschwere Kader-Transfers zwischen den Shows Monday Night RAW und Friday Night SmackDown beschlossen.Nach dem Bruch der populären Gruppierung The New Day bei SmackDown am Freitag wurden in den nachgeschobenen Ergänzungen weitere Teams getrennt.Bei der Webshow "Talking Smack" auf dem WWE Network gab die Liga fünf weitere Picks bekannt: RAW bekommt Humberto Carrillo, Tucker und Drew Gulak, SmackDown Kalisto und Murphy.