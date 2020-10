Anzeige

Formel 1: Nürburgring mit Hamilton und Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker Hamilton jagt Schumacher-Rekord

Lewis Hamilton musste sich im Qualifying nur Teamkollege Valtteri Bottas geschlagen geben © Imago

SPORT1

Die Formel 1 kehrt an den Nürburgring zurück. Lewis Hamilton möchte auf der legendären Strecke in der Eifel den Siegrekord von Michael Schumacher einstellen.

Die Formel 1 startet das erste Mal seit sieben Jahren wieder am Nürburgring und Lewis Hamilton bringt sich in Position, um Michael Schumachers Siegerekord einzustellen. (Formel 1: Großer Preis der Eifel am Nürburgring heute ab 14.10 Uhr im LIVETICKER)

Nach dem Qualifying geht Hamilton vom zweiten Platz aus ins Rennen hinter Valtteri Bottas. Gute Aussichten also für den sechsmaligen Weltmeister, seinen 91. Rennsieg perfekt zu machen, und damit den für unerreichbar gehaltenen Rekord von Schumacher einzustellen.

Anzeige

Während der eine Weltmeister einen Rekord jagt, wird ein anderer definitiv einen aufstellen. Kimi Räikkönen wird zum neuen Rekordteilnehmer in der Formel 1, sobald er den Start absolviert.

Der Finne bestreitet im Alfa Romeo sein 323. Rennen und lässt damit Rubens Barrichello in der Bestenliste hinter sich.

Vettel: Ich habe alles probiert

Weniger rosig lief das Qualifying für Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot wurde nur Elfter und konnte sich das mäßige Abschneiden danach nicht wirklich erklären:

"Ich habe alles probiert und war auch zufrieden mit meiner Runde, habe aber ziemlich viel Zeit im ersten Sektor verloren, die ich mir nicht erklären kann", sagte er bei Sky.

Noch schlechter lief es rein ergebnismäßig für Comebacker Nico Hülkenberg, der mit dem letzten Platz vorlieb nehmen musste.

"Ganz ohne Vorbereitung ist es keine einfache Geschichte. Aber ich bin Rennfahrer, das ist mein Job. Da muss man so eine Chance beim Schopf packen", sagte Hülkenberg bei Sky.

Kommt es zum Regen-Chaos?

Über dem Rennen in der Eifel liegt einmal mehr der Schleier des ungewissen Wetters. Der Regen am Nürburgring ist ohnehin unberechenbar, im kalten Oktober ist es besonders schlimm. (DATENCENTER: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Anzeige

Es ist das sensationelle Comeback des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters: Fernando Alonso ist zurück in der Königsklasse des Motorsports. Der Spanier fährt wieder für seinen früheren Rennstall Renault © Getty Images Der inzwischen 38-Jährige soll ab 2021 der französischen Traditionsmarke zu altem Glanz und früheren Erfolgen verhelfen. Er erhält dem Vernehmen nach einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison © Getty Images Zur Erinnerung: Sein letztes Formel-1-Rennen hatte Alonso Ende November 2018 in Abu Dhabi bestritten. Der Routinier, der Anfang des Jahres sein Debüt bei der Rallye Dakar gegeben hatte, ist jedoch keineswegs der erste namhafte Pilot, … © Imago … den es nach einer schöpferischen Pause, einem Abstecher auf anderes Terrain oder nach längerer Verletzungszeit ins Formel-1-Cockpit zurückkehrt. SPORT1 zeigt die bekanntesten Rückkehrer © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock Anzeige NIKI LAUDA: 1976 entgeht er nach einem schrecklichen Feuerunfall auf dem Nürburgring dem Tod nur knapp. Der Österreicher erleidet schwere Verbrennungen und bekommt von einem Pfarrer bereits die letzte Ölung. Unglaublich: Nur 42 Tage später landet Lauda beim Italien-GP mit Ferrari auf Rang vier © Imago Nach zwei WM-Titeln (1975 und 1977) beendet Lauda seine Karriere dann 1979, schlägt den Weg als Unternehmer ein und gründet unter anderem eine Fluglinie. Doch nur zweieinhalb Jahre später kehrt er zurück - und triumphiert 1984 zum dritten Mal als Weltmeister © Getty Images ALAIN PROST: Nach internem Zoff gehen der Franzose und Ferrari 1991 getrennte Wege. Ein Grund: Prost vermisst bei der Scuderia ein Auto mit Siegqualitäten. 1993 kehrt der damals 38-Jährige allerdings zurück in den Renn-Circuit © Getty Images Und Prost glänzt noch einmal. Mit dem überlegenen Williams gewinnt er auf Anhieb abermals die WM. Sein vierter Titel ist vielleicht der süßeste - und obendrein eine gewaltige Ohrfeige für Ferrari © Imago Anzeige NIGEL MANSELL: Nach seinem WM-Triumph 1992 zieht es den Engländer in die nordamerikanische ChampCar-Serie, in der er sogleich den Titel einfährt. Für den tödlich verunglückten Ayrton Senna kehrt er 1994 zu Williams zurück. Mansell gewinnt sogar das Saisonfinale in Australien © Imago Doch der Engländer leistet sich auch eine höchst peinliche Comeback-Episode, als er 1995 mit inzwischen 41 Jahren bei McLaren anheuert. Nach nur zwei Grand-Prix-Einsätzen dankt er wieder ab - unter anderem deshalb, weil er für das recht enge Cockpit schlichtweg zu füllig geworden ist © Imago MICHAEL SCHUMACHER: Am 22. Oktober 2006 nach seinem 250. Grand Prix legt der damalige Ferrari-Pilot nach dem Grand Prix von Brasilien das Lenkrad zunächst aus der Hand. Danach verneint der Rekord-Champion stets alle Gedankenspiele um ein Comeback – um 2010 dann doch zurückzukehren © Getty Images Mit Mercedes gelingt aber nur einmal der Sprung aufs Podium. Nach drei Jahren macht der Kerpener dann für Lewis Hamilton Platz. Das lohnt sich: Seit 2014 sind die Silberpfeile das Maß aller Dinge. Schumacher lebt seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 abgeschirmt von der Öffentlichkeit © Getty Images Anzeige KIMI RÄIKKÖNEN: Obwohl sein Vertrag noch ein Jahr läuft wäre, trennt sich der Finne 2009 von der Scuderia. Da Ferraris letzter Weltmeister bis heute danach kein neues Team findet, startet er 2010 und 2011 in der Rallye-Weltmeisterschaft und gründet sogar sein eigenes Team ICE 1 Racing. Mit mäßigem Erfolg. © Getty Images 2012 kehrt Räikkönen in die F1 zurück. Mit Lotus gewinnt er zwei Rennen, wirft wegen ausstehender Gehaltszahlungen aber wieder hin, um sich abermals Ferrari anzuschließen. Ein Sieg in seiner zweiten Ära in Rot glückt dem Iceman auch noch - beim Großen Preis der USA und mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Triumph © Getty Images ROBERT KUBICA: Experten handeln den Polen sogar schon als möglichen Weltmeister der Zukunft, da schlägt das Schicksal zu. Bei einem Start als Rallye-Fahrer in Italien am 6. Februar 2011 verunglückt Kubica schwer, droht bei Notoperationen sogar seinen rechten Arm zu verlieren © Imago Als Stammfahrer im chancenlosen Williams gibt Kubica 2019 noch einmal ein einjähriges Gastspiel in der Formel 1. Inzwischen hat der 35-Jährige in die DTM umgesattelt, fährt für BMW und verdingt sich nebenbei als F1-Testfahrer bei Alfa Romeo © Getty Images Anzeige JAN LAMMERS: Bis heute hält der Niederländer (l.) einen bemerkenswerten Rekord. 164 Rennen - oder mehr als zehn Jahre - musste Lammers nach seinem Ausstieg im britischen Team Shadow auf sein Formel-1-Comeback warten © Imago Beim Grand Prix von Japan 1992 ist es dann so weit. Der simple Grund für die lange Zwangspause: Für den Sieger der 24 Stunden von Le Mans und den 24 Stunden von Daytona war einfach kein Cockpit in der Formel 1 frei © Imago

Das freie Training am Freitag fiel deshalb bereits aus - und damit auch das Debüt von Mick Schumacher. Das Rennen am Sonntag haben die Veranstalter sogar eine Stunde nach vorne verlegt, um hinten raus mehr Zeit zu haben.

Los geht es daher schon um 14.10 Uhr.

So können Sie den Grand Prix der Eifel am Nürburgring in der Formel 1 LIVE verfolgen: