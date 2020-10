Int. Fussball: FC Kopenhagen trennt sich von Trainer Stale Solbakken

Der FC Kopenhagen trennt sich nach vier schwachen Partien von seinem Trainer Stale Solbakken. Dieser wird in seinem Heimatland nun als möglicher Nationaltrainer gehandelt.

Der frühere Chefcoach des 1. FC Köln war nach dem enttäuschenden zweiten Platz in der vergangenen Spielzeit mit nur vier Punkten in vier Partien schwach in die neue Saison gestartet.