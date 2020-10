FC Bayern: Wie Louis van Gaal Hoeneß' Ex-Sekretärin Angst einjagte

Stur, streitbar, mitunter aufbrausend - auch diesen Eindruck hat Aloysius Paulus Maria "Louis" van Gaal während seiner ruhmreichen Trainerkarriere vermittelt. Was ihm aber niemand absprechen konnte, war sein enormes Fachwissen und... © Getty Images

sein Händchen für Talente. Kaum ein anderer Coach beherrschte das Fordern und Fördern so gut wie der Niederländer, der am heutigen Mittwoch seinen 68. Geburtstag feiert. SPORT1 zeigt, welche Top-Profis von van Gaal entdeckt wurden. © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago/iStock

Zwei Brüder, die ebenfalls unter van Gaal debütierten: Roland (l.) und Frank de Boer. Sie wechseln nach langem Hin und Her beide in die Primera Division zum FC Barcelona. Frank wird später Trainer u.a. von Ajax und Inter © Getty Images

Als Edwin van der Sar bei Ajax Amsterdam sein erstes Spiel macht, ist van Gaal zwar noch Co-Trainer, aber er prägt die Karriere des Torhüters in den folgenden Jahren als Cheftrainer entscheidend. Van der Sar hat später bei Manchester United seine größte Zeit. Inzwischen ist er Geschäftsführer von Ajax © Getty Images

Ein weiteres bekanntes Gesicht aus Deutschland: Dick van Burik. Der Innenverteidiger spielt zehn Jahre bei Hertha BSC und beendet seine Karriere bei den Berlinern. Bei Ajax fängt sie 1993 im Alter von 19 Jahren unter van Gaal an © Getty Images

1992 schafft Marc Overmars als 19-Jähriger seinen Durchbruch bei Ajax. Sein Debüt gibt er in der Eredivisie bereits ein Jahr zuvor für Willem II, van Gaal formt ihn zu einem Linksaußen mit Klasse für den FC Arsenal und den FC Barcelona. Heute ist er Sportdirektor von Ajax © Getty Images

Auch bei seiner Station in Barcelona verhilft van Gaal zahlreichen Talenten zum Durchbruch; so auch dem Portugiesen Simao 1999 im Alter von 19 Jahren © Getty Images

Xavi Hernandez spielt bereits 1998 gegen Bayern München in der Champions League. Im selben Jahr macht er sein erste Spiel für Barcelona in der Primera Division © Getty Images

Bei seiner Station beim FC Bayern München prägt van Gaal weitere Talente. So auch Holger Badstuber. Der Innenverteidiger ist im Sommer 2009 erst 20 Jahre alt. Trotz zahlreicher schwerer Verletzungen reift Badstuber zum Weltklasse-Verteidiger, ehe ihn schwere Verletzungen weit zurückwerfen © Getty Images

Schon in jungen Jahren ein Stammspieler bei Bayern: David Alaba. Der Linksfuß ist erst 17 Jahre alt, als er sein erstes Spiel für Bayern macht. Das ist 2010 gegen Köln. Eine Leihe nach Hoffenheim lässt ihn weiter reifen. Seit seiner Rückkehr ist der Österreicher eine Bank auf der linken Außenbahn der Münchner © Getty Images

Für Thomas Kraft läuft es nicht so gut. Zwar feiert der von van Gaal geförderte Torhüter mit 22 Jahren das Debüt gegen den VfL Wolfsburg. Nach einigen Unsicherheiten verlässt er München jedoch in Richtung Berlin © Getty Images

Mit Manchester United profitiert auch van Gaals letzter großer Klub von dessen Stärke. In Marcus Rashford brachte der Trainer dort van Gaal ein weiteres Talent auf die europäische Bühne. Der damals 18-Jährige schießt bei seinem Debüt in der Europa League gegen Midtjylland zwei Tore. Auch bei seinem ersten Einsatz in der Premier League gegen den FC Arsenal überzeugt der Mittelstürmer mit zwei Toren und einer Vorlage © Getty Images