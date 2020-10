U21-Nationalmannschaft: Eintracht Frankfurts Ragnar Ache muss angeschlagen abreisen

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im vorletzten EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina in Fürth ohne Ragnar Ache auskommen. (U21-EM Qualifikation: Deutschland - Bosnien und Herzegowina, am 13.10.2020 ab 18.15 Uhr im LIVETICKER)