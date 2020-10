Nations League: Ukraine - Deutschland 1:2 - Ginter und Goretzka treffen

So reagiert Löw auf die Matthäus-Kritik

Die Nationalmannschaft fährt in der Nations League ihren ersten Sieg ein. Mit dem mühsamen Erfolg in der Ukraine beendet das DFB-Team eine lange Durststrecke.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw zitterte sich in der Nations League gegen die Ukraine zu einem 2:1 (1:0) und feierte im siebten Anlauf den ersten Sieg in diesem Wettbewerb. Zugleich beendete die DFB-Auswahl mit dem ersten Erfolg seit dem 19. November 2019 (6:1 gegen Nordirland) ihre Sieglos-Serie. ( Ergebnisse und Spielplan der Nations League )

Der CHECK24 Doppelpass mit Daniel Baier und Reiner Calmund am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Goretzka trifft nach schwerem Torwartpatzer

"Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Auf unserem weiteren Weg helfen nur Siege. Wir wissen aber auch, dass wir nicht die Sterne vom Himmel gespielt haben. Es war nicht unser bestes Spiel heute", sagte Ginter in der ARD .

Vor 17.573 Zuschauern im Olympiastadion konnte die deutsche Elf nicht restlos überzeugen. Löw sah auch bei seiner aktuell vermeintlich besten Elf einige der schon vielfach angesprochenen Mängel. Doch die coronageschwächte Ukraine konnte dies nicht härter bestrafen. Und so plant Löw am Dienstag (20.45 Uhr) in Köln gegen die Schweiz den nächsten Nations-League-Erfolg fest ein. (Die Tabellen der Nations League)